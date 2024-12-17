Правительство продлило программу материнского капитала до 2030 года
Мера поддержки будет полезна для нескольких миллионов семей.
Фото, видео: www.globallookpress.com/ Sergey Elagin; 5-tv.ru
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Программа маткапитала продлена правительством России до 2030 года. Специалисты подсчитали, что с 2027 года по 2030 год мерой поддержки смогут воспользоваться еще около пяти миллионов семей.
Выплаты на детей регулярно индексируют. В следующем году маткапитал на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей — до 676 тысяч рублей. Выплата за второго увеличится на 61 тысячу рублей, и составит почти 894 тысячи рублей.
Потратить средства можно на улучшение жилищных условий, образование детей или направить на будущую пенсию мамы.
Кроме того, материнским капиталом можно оплатить адаптацию детей-инвалидов. Или оформить ежемесячную выплату на ребенка до трёх лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что материнский капитал предложили тратить на лечение детей и их родителей.
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