Белоусов на пять лет возглавит набсовет ВСК

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Министр обороны Белоусов назначен главой набсовета ВСК на пять лет

Белоусов на пять лет возглавит набсовет ВСК

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Полномочия экс-главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на посту председателя набсовета ВСК были досрочно прекращены.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов возглавит наблюдательный совет Военно-строительной компании (ВСК) на ближайшие пять лет. Соответствующее распоряжение Правительства РФ появилось на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить членами наблюдательного совета публично-правовой компании „Военно-строительная компания“ сроком на пять лет следующих лиц: Белоусов А. Р. — министр обороны Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)», — говорится в документе.

Уточняется, что полномочия бывшего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на посту председателя набсовета ВСК были досрочно прекращены.

Ранее в этот день в ходе расширенного заседания Минобороны Белоусов заявил о создании в армии России войск беспилотных систем. По словам министра, завершить формирование нового рода войск планируется в третьем квартале 2025 года.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в зону СВО, где осмотрел поступившее в войска модернизированное оружие и вручил награды отличившимся солдатам и офицерам.

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Белоусов на пять лет возглавит набсовет ВСК

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