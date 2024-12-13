Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в зону СВО
Глава военного ведомства РФ провел совещание в штабе группировки «Восток».
Фото, видео: 5-tv.ru
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ВСУ несут серьезные потери из-за применения Россией высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. Об этом новый командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев доложил Андрею Белоусову. Глава минобороны провел совещание в штабе группировки.
Речь, в частности, шла о борьбе с украинскими дронами. Министру показали модернизированное оружие, которое уже используется в зоне СВО.
За месяц на этом направлении наши войска освободили семь населенных пунктов, от боевиков зачистили более 300 квадратных километров.
Отличившимся солдатам и офицерам Андрей Белоусов вручил награды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что командующим группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенанта Иванаев.
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