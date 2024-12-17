«Снижает самоконтроль»: к чему может привести флирт на корпоративе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Психолог Яушева: флирт на корпоративе может повлиять на репутацию

К чему приводит флирт на корпоративе

Фото: 5-tv.ru

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На неформальных рабочих мероприятиях стоит быть аккуратнее с алкоголем.

Флирт на корпоративе может отразиться на репутации. Об этом изданию NEWS.ru рассказала психолог Дарья Яушева.

По словам специалиста, такое поведение может показаться коллегам неуместным, потому что часто воспринимается как легкомысленное или несерьезное отношение именно к работе. При этом на таких мероприятиях часто смешиваются границы личного и официального, поэтому стоит быть внимательным.

«Немаловажный фактор — алкоголь. Это снижает самоконтроль. Это может привести к поведению, о котором наутро захочется забыть, но все вокруг не забудут», — поясняет эксперт.

Кроме того, флирт часто порождает недопонимание. Один может воспринимать его несерьезно, второй — подумать о чем-то большем. Такая ошибка способна привести к серьезному конфликту, предупреждает Якушева.

Психолог напоминает, что в рабочей среде многие коллеги занимают разные позиции. Флирт с сотрудником ниже или выше по должности может породить слухи и вызвать напряженную обстановку в коллективе.

Эксперт советует спрашивать себя о том, насколько комфортно будет оказаться в завтрашнем дне, если кто-то напомнит о сегодняшних событиях. Это поможет избежать многих неприятностей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как вести себя на корпоративе, чтобы понравиться начальству.

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