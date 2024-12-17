Мазут с затонувших в Керченском проливе танкеров добрался до пляжей Анапы

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Евгения Романова
Евгения Романова 49 0

Росприроднадзор: береговая линия Анапы загрязнена после крушения танкеров

Фото, видео: Telegram/Вениамин Кондратьев/kondratyevvi; 5-tv.ru

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На месте работают 267 человек, а также задействовано 50 единиц техники. Они ликвидируют последствия.

Нефтяные пятна зафиксированы у берегов Анапы после инцидента с затонувшими танкерами в Керченском проливе. Об этом заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Специалистами Роспироднадзора зафиксировано, что нефтяные пятна от затонувшего танкера достигли берегов Анапского региона. На сегодняшний момент береговая линия получила загрязнения», — сказала она.

Сейчас специалисты ведомства работают в трех точкам, там же имеются две лаборатории. Эксперты проводят анализ проб и оценку ситуации.

О том, что нефтепродукты вынесло на берег Кубани на десятки километров, также сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. По его словам, утром 17 декабря были обнаружены пятна мазута.

«Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе», — написал он.

В связи с происшествием в двух муниципалитетах были экстренно развернуты оперативные штабы. Сейчас на месте работают 267 человек, а также задействовано 50 единиц техники. Для ликвидации последствий направлены группы регионального отряда «Кубань — СПАС», МЧС России.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Трагедия в Керченском проливе произошла 15 декабря. Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» случилось из-за сильных штормовых волн — оба судна буквально переломило пополам. На борту первого судна было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные были спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В его ликвидации задействованы сотрудники Морспасслужбы и МЧС России, возбуждены два уголовных дела. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто виноват в крушении танкеров в Керченском проливе. Оба судна нуждались в модернизации, которая так и не была проведена.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

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