Часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью

|
Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

Серьезно ли пострадает экология региона в результате инцидента?

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Часть мазута остается в танкерах «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов в беседе с журналистами.

«Часть мазута остается в танкерах, которые находятся на дне моря, и из-за температурных режимов мазут остается на дне. Сейчас наши коллеги из Морспасслужбы готовят водолазов, которые обследуют останки судов и, соответственно, дадут свое заключение, и мы сможем с этим заключением работать», — сказал он.

Он указал, что будет организовано патрулирование водной глади и береговой полосы. Это необходимо, чтобы незамедлительно реагировать в случае появления мазутных пятен.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Трагедия в Керченском проливе произошла 15 декабря. Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» случилось из-за сильных штормовых волн — оба судна буквально переломило пополам. На борту первого судна было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные были спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В его ликвидации задействованы сотрудники Морспасслужбы и МЧС России, возбуждены два уголовных дела.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что завершена операция по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239». Сотрудники МЧС доставили людей на берег с потерпевшего крушения судна.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
Путин вручил государственные награды российским паралимпийцам
17:50
Холода нипочем: три важных шага по уходу за волосами зимой
17:32
В Москве суд арестовал женщину, сбившую насмерть ребенка на тротуаре
17:22
«Народная манера пения»: Игорь Матвиенко рассказал об этно-опере «Князь Владимир»
17:03
«Пусть они подавятся»: Лариса Долина попала под санкции Евросоюза
17:03
«Он сильно устал»: погибший при крушении танкера моряк хотел приехать домой к Новому году

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пять примеров, как на Западе Россию пытались объявить агрессором
Путин заявил, что Запад доводит Россию до красной черты
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год