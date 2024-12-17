Шумный Петербург: полиция провела рейд среди водителей

Эфирная новость 23 0

В Петербурге провели рейд среди водителей-любителей шумной езды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Из почти полусотни проверенных машин только единицы соответствовали нормативам.

Десятки водителей в Петербурге поплатились за шумную езду. Инспекторы в ходе рейда проверили больше полусотни машин. И около 40 проверку не прошли.

Причем в большинстве случаев в превышении уровня шума от двигателя виноват незаконный тюнинг. Так что некоторым нарушителям теперь помимо штрафа за превышение нормативов, придется оплатить штраф и за внесение конструктивных изменений в свой автомобиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России собираются увеличить штрафы за нарушение ПДД. Также может уменьшиться размер скидки на их оплату.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.00
0.09 108.34
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:28
Не идет на поправку: у Бориса Щербакова диагностировали проблемы с суставами
20:10
Всероссийская премия «Служение» поможет развитию сотрудников муниципалитетов
19:59
Шумный Петербург: полиция провела рейд среди водителей
19:46
Бойся добавок: чем опасны популярные новогодние закуски
19:33
Падать тоже надо уметь: как защититься от травм любителям лыж и сноубордов
19:19
Не будем здоровы: что на новогоднем столе может навредить организму

Сейчас читают

Крылышки - минус 3 минуты жизни, газировка - 12, хот-дог - 36: врач рассекретила продукты, приближающие смерть
Теория WTF: почему 2025 год обещает быть ужасным во всех смыслах
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год