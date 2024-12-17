Ослепило зимнее солнце: в Петербурге произошло массовое ДТП

Происшествие случилось в безоблачный день в Северной столице.

В Петербурге разбираются в причинах массовой аварии на платной магистрали. Не менее пяти машин столкнулись на Западном скоростном диаметре.

Как рассказали очевидцы, ДТП могло произойти из-за яркого солнца, ослепившего водителей. В итоге те не заметили, что автомобиль впереди затормозил. Сработал принцип домино.

Разбитая техника практически парализовала движение. Проезжая часть была усыпана стеклом и кусками железа и пластика. В районе аварии растянулась пробка.

В ДТП пострадал один человек — у него легкие травмы. Как отмечает компания, отвечающая за содержание магистрали, дорогу обработали против обледенения. На том участке было не скользко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подробностях ДТП в Новой Москве, в котором под колесами Porsсhe погиб ребенок.