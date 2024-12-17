Ослепило зимнее солнце: в Петербурге произошло массовое ДТП

Эфирная новость 24 0

В Петербурге произошло массовое ДТП

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Происшествие случилось в безоблачный день в Северной столице.

В Петербурге разбираются в причинах массовой аварии на платной магистрали. Не менее пяти машин столкнулись на Западном скоростном диаметре.

Как рассказали очевидцы, ДТП могло произойти из-за яркого солнца, ослепившего водителей. В итоге те не заметили, что автомобиль впереди затормозил. Сработал принцип домино.

Разбитая техника практически парализовала движение. Проезжая часть была усыпана стеклом и кусками железа и пластика. В районе аварии растянулась пробка.

В ДТП пострадал один человек — у него легкие травмы. Как отмечает компания, отвечающая за содержание магистрали, дорогу обработали против обледенения. На том участке было не скользко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подробностях ДТП в Новой Москве, в котором под колесами Porsсhe погиб ребенок.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.00
0.09 108.34
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Ни за что не угадаете: какой ингредиент сделает селедку под шубой полезнее
23:05
Ослепило зимнее солнце: в Петербурге произошло массовое ДТП
22:40
Не запивать горячее холодным: несколько советов, как сохранить зубы в праздники
22:19
«Экологическая катастрофа»: в Анапе устраняют последствия выброса мазута
22:05
Россия поднимет вопрос о теракте в отношении генерала Кириллова на Совбезе ООН
21:37
Не так уж и страшен: ложка майонеза может быть полезна для здоровья

Сейчас читают

Крылышки - минус 3 минуты жизни, газировка - 12, хот-дог - 36: врач рассекретила продукты, приближающие смерть
Теория WTF: почему 2025 год обещает быть ужасным во всех смыслах
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год