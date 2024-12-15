Была пьяна: стали известны подробности ДТП, в котором погиб ребенок

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 65 0

Сбившая ребенка в Новой Москве женщина была пьяна

Была подшофе: стали известны подробности ДТП в котором погиб ребенок

Фото: Telegram/Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве/skmoscowgsu

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Водитель, причастная к трагедии, задержана, в ближайшее время будет проведен допрос.

Стало известно, что женщина, которая накануне вечером задавила девятилетнего мальчика с няней, была в состоянии алкогольного опьянения. Сообщает Telegram-канал Следственного комитета Москвы.

«Следствием установлено, что 14 декабря 2024 года водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мальчика 2015 года рождения и его няню», — говорится в сообщение ведомства.

К сожалению, из-за полученных травм мальчик скончался в больнице, а врачи продолжают борьбу за жизнь его няни. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

На данный момент специалисты правоохранительных органов и криминалисты активно работают на месте происшествия: они изымают запись с камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы. Водитель, причастная к трагедии, задержана, в ближайшее время будет проведен допрос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что женщина за рулем Porsche насмерть сбила ребенка в Новой Москве. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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