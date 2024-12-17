Матвиенко открыла в Совфеде ежегодную акцию «Елка желаний»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко торжественно открыла «Елку желаний». Она заявила, что все сенаторы с большой радостью принимают участие в этой благотворительной акции и испытывают от этого огромную радость.

«В Совете Федерации все сенаторы осознанно и с большой радостью принимают участие в „Елке желаний“. <…> Мы, участвуя в таких акциях, сами получаем от этого огромную радость. Тем более речь идет о детях в своем большинстве. Это те дети, которые имеют ограничения по здоровью, либо дети из наших приграничных регионов — Курской, Белгородской и других областей», — сказала Матвиенко в ходе церемонии.

Первый новогодний шар, в котором Матвиенко прочитала желание, оказался от шестилетнего Дмитрия из Санкт-Петербурга. Он написал, что мечтает о конструкторе. Председатель СФ выразила уверенность: этот замечательный мальчик обязательно получит свой подарок от Деда Мороза.

Во втором шаре оказалось желание от Арсения из Курской области, ему 11 лет. Он мечтает об умных часах. Конечно же, Дед Мороз обязательно исполнит желание Арсения. Кроме того, мальчик живет сейчас в пункте временного размещения в Петербурге. Там у него есть пять друзей. Матвиенко пообещала, что с ребятами тоже свяжутся и реализуют их пожелания тоже.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

В ней участвуют министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД России Владимир Колокольцев исполнил мечты детей в рамках акции «Елка желаний». Министр принял участие в этом новогоднем проекте и осуществил желания брата и сестры из Белгородской области.