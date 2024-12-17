Глава МВД России Колокольцев исполнил мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Министр принял участие в этом новогоднем проекте и осуществил желания брата и сестры из Белгородской области.

Фото, видео: мвд.рф; 5-tv.ru

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил мечты брата и сестры из Белгородской области. Видео с вручением подарков опубликовала пресс-служба МВД России.

Колокольцев снял с новогодней елки бумажный шар, в котором было написано, о чем мечтают пятилетняя Вероника Полякова из приграничного города Шебекино Белгородской области и ее восьмилетний брат Дима.

Так, девочка попросила у Дедушки Мороза интерактивный глобус, а мальчик — все книги писателя Александра Волкова из цикла «Волшебник Изумрудного города».

Министр передал подарки в Белгородскую область. Их вручил детям врио главы УМВД России по региону Александр Коробейников.

«Теперь ребята смогут узнать много нового и надолго сохранят веру в новогоднее волшебство», — добавили в ведомстве.

Родители Вероники и Димы поблагодарили Колокольцева за организацию праздника для детей. Более того, мальчик решил стать полицейским, когда вырастет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Государственной думе торжественно открыли «Елку желаний». Благотворительная акция накануне Нового года проводится здесь уже в четвертый раз. На церемонии присутствовали руководители и представители фракций. На дереве — по традиции шарики с желаниями ребят

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Глава МВД России Колокольцев исполнил мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

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