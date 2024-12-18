Первая жертва появилась после аварии двух поездов под Мурманском

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 50 0

После столкновении двух поездов под Мурманском погибла женщина

пострадавшие в мурманской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Пятеро пострадавших, среди которых есть несовершеннолетний с переломами и черепно-мозговой травмой, экстренно направлены в больницы.

В результате столкновения поездов в Мурманской области погиб один человек, еще одиннадцать пострадали. Среди них есть ребенок, сообщил источник 5-tv.ru.

Также он рассказал, что в карете скорой помощи в ходе госпитализации погибла женщина. Ее родственники получат в качестве компенсации 2,2 миллиона рублей от РЖД. Пятеро пострадавших, среди которых есть несовершеннолетний с переломами и черепно-мозговой травмой, были экстренно направлены в больницы, остальные получили медицинскую помощь на месте. 

Всего было 326 пассажиров. Три вагона пассажирского состава и грузового сошли с рельсов. С целью устранения последствий схода направлены восстановительные поезда. Движение на участке приостановлено.

Сейчас в Мурманской области мороз почти в тридцать градусов, а люди оказались далеко от населенных пунктов — это делает положение еще более опасным. Ближайший населенный пункт — поселок Зеленоборский, до него 300 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.  

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