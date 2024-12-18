Стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 65 0

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте работают все экстренные службы.

Стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

Фото: Telegram/Северо-Западная транспортная /sztproc; 5-tv.ru

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При столкновении пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области, предварительно, пострадали восемь человек. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По данным нашего источника, три человека находятся в тяжелом состоянии. Предварительно, всего в поврежденных вагонах находился 161 пассажир, из них 32 — дети. Всем оказывается необходимая помощь.

Предварительно, причиной ЧП мог стать излом приемника на грузовом составе, в результате чего произошла потеря контроля над тормозами, и поезд укатился с места стоянки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Поезда столкнулись в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая в Кандалакшском районе. Движение на этом участке приостановлено. На месте работают все экстренные службы, в том числе медики скорой и спасатели. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге произошло массовое ДТП. Не менее пяти машин столкнулись на Западном скоростном диаметре.

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