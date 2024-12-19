Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 27

Количество пассажиров, получивших ранения в результате бокового столкновения двух поездов в Мурманской области, увеличилось до 27. Одна женщина скончалась в машине скорой помощи. Об этом журналистам ТАСС рассказал заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

«На этот момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и пятеро детей. Один, к сожалению, летальный случай. 17 человек бригадами скорой помощи были госпитализированы», — сказал он.

Панычев отметил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь в разных больницах. 13 находятся в Кандалакшской центральной районной (ЦРБ), один — в Апатитско-Кировскрй ЦРБ, еще трое — в медсанчасти № 118 ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) в городе Полярные Зори. Пятеро обратились в стационары самостоятельно, двое из них — подростки 14 лет. Два человека отказались от госпитализации.

Авария произошла 18 декабря на станции Княжая в Кандалакшском районе. Столкнулись грузовой и пассажирский поезда, последний направлялся из Мурманска в Петербург. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Семья погибшей женщины и пострадавшие получат выплаты.

Ранее 5-tv.ru публиковал последние подробности случившегося.