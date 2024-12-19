Отказ тормозов, 20 врачей: что известно о столкновении поездов под Мурманском

О железнодорожной катастрофе в Мурманской области — там накануне вечером пассажирский поезд, направлявшийся в Петербург, столкнулся с грузовым составом. На данную минуту известно об одном погибшем, 17 пострадавших, четверо — в тяжелом состоянии. В результате удара несколько вагонов сошли с рельсов. Уже известна предварительная причина аварии. О том, что удалось выяснить к этому часу — корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Первые минуты после крушения поезда в Мурманской области. С рельсов сошли четыре двухэтажных вагона. Те, кто серьезно не пострадал, выпрыгивали в окна и тут же бросались на помощь остальным — искали под грудой искореженного металла, выносили в одеялах, размещали в уцелевших вагонах.

Нам удалось связаться с ребятами из местной хоккейной команды, которые ехали в первом вагоне.

«Вышли на улицу, увидели эту картину, два вагона черных сгоревших не знаю, что там было, эти все поезда не знаю что там было, вагоны перевернутые. Там крики людей, кто-то выбегает, кто-то забегает. Паника началась, ребята помогли мужичка одного достать», — рассказал Иван, пассажир поезда.

Это последствия столкновения с грузовым составом с неработающими тормозами — он покатился с горки и влетел в хвост пассажирского поезда, когда тот прибывал на станцию Княжая. Это примерно 300 километров от Мурманска.

Среди пострадавших — дети. Мама восьмилетней девочки, получившей травмы, сообщила нам, что их сейчас перевозят в областную больницу:

— В данный момент обследуют еще.

— А семья, вы с кем-то еще были?

— С сестрой и ее семьей. Сестра в реанимации. Переломы множественные, ее оперируют сейчас.

Одна из женщин умерла уже в машине скорой. Здание станции превратилось в пункт оказания первой медицинской помощи.

Сейчас в районе ЧП — около 30 градусов мороза. Экстренно был создан штаб. На место происшествия вылетел вертолет медицины катастроф. Двадцать врачей уже оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Раненым и семье погибшей уже обещали выплаты.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сейчас идет допрос бригады грузового поезда: машиниста и его помощника. Состав с уцелевшими вагонами продолжил рейс в сопровождении медицинского персонала.