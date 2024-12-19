Выросло число погибших при столкновении поездов под Мурманском

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 68 0

Чибис: число погибших при столкновении поездов под Мурманском выросло до двух

Выросло число погибших при столкновении поездов под Мурманском

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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За жизнь нескольких пострадавших сейчас борются врачи.

Умер еще один из пассажиров поезда, столкнувшегося с грузовым составом под Мурманском — число погибших выросло до двух. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис в Telegram-канале.

До этого стало известно, что одна женщина, пострадавшая в ЧП, скончалась по дороге в больницу — в карете скорой помощи.

«За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи. По дороге в больницу скончалась одна пассажирка. К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался», — рассказал Чибис в своем видеообращении.

Чибис отметил, что основная часть пассажиров — их более 300 — продолжила следование в Петербург на поезде.

Пассажирский поезд, следовавший в Северную столицу, столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. Причиной, по предварительным данным, мог стать отказ тормозов у товарного состава.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о столкновении к этому часу.

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