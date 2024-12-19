Крупнейший на юге России НПЗ загорелся после атаки дронов

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 28 0

Слюсарь: на Новошахтинском заводе нефтепродуктов после атаки БПЛА начался пожар

Крупнейший НПЗ на юге России загорелся после атаки дронов

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Аварийно-спасательные подразделения выехали на место.

На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар после атаки вражеского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется», — уточнил глава региона.

До этого Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников над территорией региона — шесть в Таганроге и один в Батайске.

Новошахтинский завод нефтепродуктов является одним из ключевых производителей топливной продукции на юге страны и единственным НПЗ в Ростовской области. В марте этого года завод также атаковали беспилотники, тогда работа технологических объектов предприятия была временно остановлена.

Ранее 5-tv.ru писал о ситуации в Ростовской области. В результате атаки украинских боевиков загорелся жилой дом. Российские средства ПВО ликвидировали десять ракет ВСУ.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
16 дек
«Купол Донбасса» сорвал почти 140 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР
14 дек
ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области
14 дек
В Орловской Области из-за атаки дронов ВСУ горит топливный объект
13 дек
За ночь силы ПВО РФ сорвали 13 атак беспилотников ВСУ на Россию
12 дек
За ночь силы ПВО России предотвратили 16 атак беспилотников ВСУ на регионы РФ
8 дек
Средства ПВО за ночь уничтожили более 40 украинских дронов над регионами РФ
3 дек
Обломки сбитого дрона ВСУ упали на территории детсада в Ростовской области
2 дек
«Купол Донбасса» сорвал 120 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР
1 дек
«Его сразу накрыло»: сестра погибшего ребенка рассказала об атаке дрона ВСУ под Брянском
1 дек
Ребенок погиб при массированной атаке дронов ВСУ на Брянскую область
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Судьбоносные перемены: любовный гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

5:24
Переработки и отзыв из отпуска: Минэкономразвиия подготовило поправки к ТК
5:05
«Ни у кого не должно быть сомнений»: Герасимов подвел итоги 2024 года
4:45
Крупнейший на юге России НПЗ загорелся после атаки дронов
4:26
Отменен приговор врачам Сушкевич и Белой, осужденным за убийство младенца
4:04
Выросло число погибших при столкновении поездов под Мурманском
4:00
Блинкен назвал условия для вступления Украины в НАТО

Сейчас читают

Турция создала прецедент, опасный для Зеленского и Украины
Кольцо сама себе купила? Почему помолвка Ксении Бородиной вызвала столько шуму
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год