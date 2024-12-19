Крупнейший на юге России НПЗ загорелся после атаки дронов

Аварийно-спасательные подразделения выехали на место.

На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар после атаки вражеского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется», — уточнил глава региона.

До этого Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников над территорией региона — шесть в Таганроге и один в Батайске.

Новошахтинский завод нефтепродуктов является одним из ключевых производителей топливной продукции на юге страны и единственным НПЗ в Ростовской области. В марте этого года завод также атаковали беспилотники, тогда работа технологических объектов предприятия была временно остановлена.

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