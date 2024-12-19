Крупнейший на юге России НПЗ загорелся после атаки дронов

Слюсарь: на Новошахтинском заводе нефтепродуктов после атаки БПЛА начался пожар
Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Аварийно-спасательные подразделения выехали на место.
На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар после атаки вражеского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется», — уточнил глава региона.
До этого Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников над территорией региона — шесть в Таганроге и один в Батайске.
Новошахтинский завод нефтепродуктов является одним из ключевых производителей топливной продукции на юге страны и единственным НПЗ в Ростовской области. В марте этого года завод также атаковали беспилотники, тогда работа технологических объектов предприятия была временно остановлена.
Ранее 5-tv.ru писал о ситуации в Ростовской области. В результате атаки украинских боевиков загорелся жилой дом. Российские средства ПВО ликвидировали десять ракет ВСУ.
- 16 дек
- «Купол Донбасса» сорвал почти 140 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР
- 14 дек
- ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области
- 14 дек
- В Орловской Области из-за атаки дронов ВСУ горит топливный объект
- 13 дек
- За ночь силы ПВО РФ сорвали 13 атак беспилотников ВСУ на Россию
- 12 дек
- За ночь силы ПВО России предотвратили 16 атак беспилотников ВСУ на регионы РФ
- 8 дек
- Средства ПВО за ночь уничтожили более 40 украинских дронов над регионами РФ
- 3 дек
- Обломки сбитого дрона ВСУ упали на территории детсада в Ростовской области
- 2 дек
- «Купол Донбасса» сорвал 120 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР
- 1 дек
- «Его сразу накрыло»: сестра погибшего ребенка рассказала об атаке дрона ВСУ под Брянском
- 1 дек
- Ребенок погиб при массированной атаке дронов ВСУ на Брянскую область
85%
-0.22 108.51
0.17
Нашли ошибку?