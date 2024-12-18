Силы ПВО уничтожили десять ракет ВСУ в Ростовской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Срочная новость 32 0

В результате атаки украинских боевиков загорелся жилой дом.

Средства ПВО уничтожили 10 ракет ВСУ в Ростовской области

Фото: © РИА Новости

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали десять ракет ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«По уточненным данным, силы и средства ПВО отразили атаку десяти ракет», — написал он.

В результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом на улице Первомайская, уточнил Слюсарь.

По словам врио губернатора, также были повреждены окна в жилом доме на улице Речная. Кроме того, фрагмент ракеты найден и на улице Карла Маркса.

По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате атаки нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Страны Запада поставляют Украине дальнобойные ракеты и уже официально дали разрешение наносить удары вглубь территории РФ. Хотя по сути они разрешили сами себе применять эти системы по территории нашей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минобороны назвали находящиеся в зоне досягаемости ATACMS российские регионы.

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Силы ПВО уничтожили десять ракет ВСУ в Ростовской области

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