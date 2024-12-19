Один человек пострадал в результате ДТП с участием двух автобусов в Москве

Эфирная новость 17 0

Лобовое стекло одного из автобусов полностью разбито

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На севере Москвы столкнулись два автобуса. Один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге и протаранил машину, которая в тот момент стояла на остановке. Удар получился достаточно сильный — лобовое стекло одного из автобусов полностью разбито.

Есть пострадавшая — это женщина, которая находилась в этот момент на тротуаре. Но серьезных травм ей удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru писал, что цветы и игрушки несут к месту гибели сбитого Porsche мальчика в Новой Москве. Наехавшая на ребенка и его няню женщина-водитель была пьяна.
 
 

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:54
В Троице-Сергиевой лавре возник пожар на колокольне храма
6:41
Человек пострадал в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область
6:30
День Николая Чудотворца 19 декабря: как святой стал Санта-Клаусом
6:18
Один человек пострадал в результате ДТП с участием двух автобусов в Москве
6:00
Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Турция создала прецедент, опасный для Зеленского и Украины
Кольцо сама себе купила? Почему помолвка Ксении Бородиной вызвала столько шуму
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год