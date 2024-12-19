Один человек пострадал в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Всего минувшей ночью регион атаковали более трех десятков БПЛА и три ракеты. Большинство из них были нейтрализованы.

«К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться», — написал Слюсарь.

Иные подробности не приводятся.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области произошел пожар после атаки вражеского беспилотника. Информация о пострадавших уточняется.

До этого в Ростовской области в результате атаки украинских боевиков загорелся жилой дом.