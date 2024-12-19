Самый короткий день в году: когда ждать зимнее солнцестояние

В России его ассоциируют с рождением зимнего бога светила Коляды.

В субботу, 21 декабря, в 12:20 по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние. В этот день начнется астрономическая зима, сообщает URA.RU.

В день зимнего солнцестояния Солнце будет светить всего семь часов. В полдень можно наблюдать его самое низкое положение над горизонтом в Северном полушарии Земли. В последующие дни световой день будет только увеличиваться.

В России самый короткий день в году ассоциировали с рождением зимнего бога Солнца Коляды. Люди верили, что Коляда противостоит злому Карачуну, который хочет украсть светило.

По традиции в этот день молодежь водила хороводы вокруг костра, женщины пекли караваи, а вечером все собирались за общим столом дарили друг другу подарки и просили у Коляды хорошего урожая.

Приметы гласят, что если в этот день звезда будет светить ярко, значит, на Новый год будет морозно. Если же будет пасмурно, то в праздник ожидается оттепель.

Дождь говорит о том, что всю весну будет лить как из ведра, а сильный снегопад указывает на снежную зиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как перестать засыпать на ходу зимой.