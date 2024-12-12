Больше света: как перестать засыпать на ходу зимой

Способы доступны каждому.

Короткий световой день, низкая температура воздуха и нехватка кислорода — основные причины сонливости в зимний период. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-сомнолог Елена Царева.

Она напомнила, что зимняя сонливость очень распространена, и это легко объяснить — так работают наши циркадные ритмы. Наступает не только сонливость, в целом человек быстрее утомляется и может стать более раздражительным.

«Сокращается световой день, вырабатывается больше мелатонина, поэтому организму нужно больше времени на сон. На сонливость также влияет дефицит серотонина и кислорода. Эти факторы вызывают сезонную депрессию», — пояснила Царева.

Врач также поделилась советами по устранению сонливости. Как и в любое время года. важно поддерживать режим дня. Но поскольку просыпаться зимой сложнее, с утра можно использовать светодиодные очки или включать лампы. Также взбодриться поможет кофе — но только утром и в разумных количествах.

«Лучше не употреблять более одной чашки, так как при серьезном нарушении сна кофеин может усугубить ситуацию. Для того, чтобы нормализовать сон также нужно включить в свой распорядок дня физическую активность аэробного характера», — рассказала Царева.

Аэробные нагрузки — это любые физические упражнения низкой интенсивности, в которых кислород — основной источник энергии. Примером могут быть ходьба, бег, плавание, некоторые виды танцев.

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