Достаточно. Чехия собирается лишить украинских беженцев льгот

Решение может быть принято уже в начале 2025 года.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что в случае прекращения конфликта на Украине государство перестанет предоставлять временную защиту украинцам. Об этом пишет издание EADaily.

По его словам, сейчас в Чехии активно рассматривается предложение, которое планируется реализовать во время председательства Польши в Совете Евросоюза.

Его суть заключается в том, чтобы сразу же после наступления перемирия между Россией и Украиной прекратить предоставление временной защиты украинским беженцам, приравняв их к гражданам других национальностей, проживающих на территории Чехии.

«Этот план готовится. Для него необходима международная поддержка, он должен основываться на решениях на европейском уровне», — заявил Ракушан.

Он уточнил, что, предварительно, согласование решения запланировано на первую половину следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам президента России Владимира Путина, в России проживает даже больше украинцев, чем на самой Украине.