Достаточно. Чехия собирается лишить украинских беженцев льгот

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 16 0

Чехия собирается лишить украинских беженцев льгот

Достаточно. Чехия собирается лишить украинских беженцев льгот

Фото: © РИА Новости/Виктор Антонюк

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Решение может быть принято уже в начале 2025 года.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что в случае прекращения конфликта на Украине государство перестанет предоставлять временную защиту украинцам. Об этом пишет издание EADaily.

По его словам, сейчас в Чехии активно рассматривается предложение, которое планируется реализовать во время председательства Польши в Совете Евросоюза.

Его суть заключается в том, чтобы сразу же после наступления перемирия между Россией и Украиной прекратить предоставление временной защиты украинским беженцам, приравняв их к гражданам других национальностей, проживающих на территории Чехии.

«Этот план готовится. Для него необходима международная поддержка, он должен основываться на решениях на европейском уровне», — заявил Ракушан.

Он уточнил, что, предварительно, согласование решения запланировано на первую половину следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам президента России Владимира Путина, в России проживает даже больше украинцев, чем на самой Украине.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.78
-0.22 108.51
0.17
Лавина чувств и эмоций: любовный гороскоп для Дев на 2025 год

Последние новости

17:35
«Люди мне доверили»: Путин заявил, что не может ненавидеть свои обязанности
17:30
«Как черт из табакерки»: Россия может дать Зеленскому политическое убежище
17:22
Путин: счастье не будет полным, пока бойцы не вернутся с фронта
17:16
«Вспомните Сталина»: Путин прокомментировал помилование Байденом сына-коррупционера
17:10
«Они были испытанием»: Путин рассказал, как изменился за последние три года
17:00
«Беда всего мира»: Путин прокомментировал возможность запрета порносайтов

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Итоги года с Владимиром Путиным — 2024: прямая трансляция
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год