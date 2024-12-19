Путин: в России проживает даже больше украинцев, что на самой Украине

В России проживает столько же украинцев, сколько на самой Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов 2024 года».

Более того, возможно, в РФ украинцев даже больше. Речь, в том числе, о людях, которые приехали в РФ из Незалежной, а также тех, кто живет в Крыму и новых российских регионах.

«Миллионы людей. Кстати, мы это приветствуем. Пожалуйста. Это люди нашей культуры, нашего народа по сути», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что все эти граждане разделяют те же традиционные ценности, что и другие жители России.

Президент России Владимир Путин подводит «Итоги 2024 года». Мероприятие совмещает в себе пресс-конференцию и прямую линию.

В рамках подготовки к «Итогам» россияне направили в колл-центры порядка двух миллионов обращений. Жителей страны интересуют, в первую очередь, вопросы медицины, социальной сферы и образования.

Что касается пресс-конференции, на ней присутствуют не только представители российских СМИ, но и зарубежные журналисты, в том числе из недружественных стран.

Ранее рассказывал о том, почему у России есть с кем разговаривать на Украине.