«Итоги 2024 года с Владимиром Путиным». Главное

Президент России затронул темы, которые касаются будущего всей страны.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин затронул темы, которые касаются будущего всей страны. В частности, сохранения суверенитета в новых геополитических реалиях, защиты национальных интересов, развития экономики и не только.

Самые важные тезисы собрал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Это третий раз, когда Владимир Путин проводит пресс-конференцию и прямую линию в совмещенном формате. Отвечает одновременно на вопросы от простых россиян, региональных, федеральных и иностранных журналистов о России и обо всем, что ее касается.

Начали с экономики. Президент заверил: в этой сфере нет поводов для беспокойства.

«Международные институты финансовые, экономические, поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности. И на четвертое место в мире. Впереди Китай, Соединенные Штаты, Индия. Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет, конечно. Все развивается, все активно движется вперед», — заявил Путин.

И это подтверждается совершенно конкретными показателями. Сейчас в России уровень безработицы — один из самых низких в мире — 2,3%. Тревожным сигналом является инфляция. Но с ней борются.

«Эльвира (председатель Центробанка Эльвира Набиуллина — Прим. ред.) мне сказала, что уже 9,2%-9,3%. Но заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что, в целом, это ситуация стабильная и надежная», — отметил российский лидер.

Экономика — это фундамент, на котором стоит все: жизненный уровень, стабильность, обороноспособность. Президент напомнил: о масштабных проектах стоит думать заранее, на перспективу, как делали предки.

«О будущем нужно думать всегда. Даже в самые тяжелые времена Великой Отечественной войны — мы знаем эти примеры — думали о будущем. И делали, как выяснилось потом, правильно. И правительство наше думает о будущем», — подчеркнул Путин.

Говорили и о ситуации на поле боя. Владимир Путин подчеркнул: российская армия продвигается как никогда стремительно. При этом с первых дней СВО ведется восстановление новых территорий.

Известный донецкий военкор Андрей Руденко спросил, будет ли возможность отстроить все. Путин заверил: не только отстроить, но реализовать масштабнейшие инфраструктурные проекты.

«Мы планируем построить дорогу кольцевую вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем РФ. И это будет такая же дорога как „Таврида“ в Крыму — четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы. Одна часть уже сделана. Начало только, от того же самого Таганрога до Мариуполя. Это небольшой участок — 40 километров. Планирование идет вокруг всего Азовского моря», — сказал глава государства.

Черноморское же побережье сегодня обсуждали в контексте недавней катастрофы. Экологической. Президент отметил: предстоит масштабная и долгосрочная работа по устранению последствий.

«Все службы работают регулярно. И мне докладывают, что происходит. Нужно будет изучить, в каком состоянии танкер находится. И нужно, конечно, думать о том, что делать в ближайшем будущем. Эта проблема должна быть разбита по времени как минимум на этапы. Первый этап — сейчас. Нужно все сделать для того, чтобы оградить этот участок, не дать возможность расползаться этому пятну. Первое. Второе — надо сделать все, чтобы убрать то топливо, которое появляется на берегу», — отметил российский лидер.

Звучали и вечные вопросы внутрироссийской повестки: Журналист из Красноярска — географического центра России — спросил, может ли страна стать более децентрализованной в политическом и экономическом смысле. Путин ответил: такая работа уже идет.

«Будем обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы России. Территория огромная — самая большая территория в мире. Конечно, по стране нужно распределять и крупные производственные центры, компании, и органы управления. Но есть всему предел. Потому что все-таки президент, правительство — они где-то должны быть рядом, очень тесное взаимодействие. Но тем не менее идти по этому пути нужно, будем стараться это делать», — объяснил президент РФ.

Отдельный блок — геополитика. Один из самых острых, по мнению задающего, вопросов прозвучал от журналиста американского NBC. Заокеанский репортер не то спросил, не то попытался оскорбить: осознает ли Путин, что к переговорам с Трампом подойдет ослабленным. Российский президент уточнил: реальность не всегда такая, какой ее видят оппоненты.

«Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в США, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной. Мы уже мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики. О темпах развития экономики я уже сказал. Мы укрепляем обороноспособностью, боеготовность наших вооруженных сил находятся, уверенно говорю, на самом высоком месте в мире. То же самое касается и нашей оборонной промышленности. Мы наращиваем производство всего, что нужно для наших армий и флота. Причем и на текущий момент, и на перспективу. Делаем это достаточно уверенно, быстрыми темпами. Чего не скажешь о наших противниках», — заявил Путин.

Владимир Путин привел в пример ВПК европейских стран. Если до начала противостояния с Россией один снаряд стоил две тысячи евро, то сейчас — восемь. И экономические проблемы там не только в оборонном секторе. Все из-за того, что в какой-то момент страны ЕС утратили право самостоятельно определять свою судьбу.

«Суверенитет — очень важная вещь. Он должен быть внутри, в сердце. Я думаю, что за послевоенные годы у немецкого народа вытравили чувство своей Родины и суверенитета. Кто такие европейцы? Они все гордятся, что они — европейцы. Но они прежде всего французы, немцы, итальянцы, испанцы, а потом уже европейцы. А они все стараются сгладить, зашлифовать», — рассказал Путин.

В качестве иллюстрации Владимир Путин вспомнил, как однажды на дне рождения экс-канцлера Герхарда Шредера единственными кто пел песни не на английском, а на немецком, был казачий хор, который Путин привез с собой.

Размытие культурной идентичности — как один из признаков утраты суверенитета. Россия в такой ситуации оказаться не должна.

«Суверенитет — он разный. Оборонный, технологический, научный, образовательный, культурный. Вот это очень важно. Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность», — сказал глава государства.

За время «Итогов года» ответить на каждый из вопросов Владимир Путин, не смог, их поступило более двух миллионов. Однако все они будут обработаны и рассмотрены.

Вопросы президенту продолжали поступать вплоть до окончания мероприятия. И по результатам этих обращений сформированы поручения, которые уже переданы в работу в региональные и федеральные ведомства.