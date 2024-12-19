Прокурор связался с пострадавшей пенсионеркой из Казани, пожаловавшейся Путину

Прокурор связался с пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, которая пожаловалась президенту России Владимиру Путину во время «Итогов 2024 года» на то, что попалась на уловки мошенников. Об этом женщина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции женщина позвонила Путину. Почти сразу после беседы с ним, с Маркеловой связались из прокуратуры и договорились расследовать дело.

«С вас долг списывается, и потерпевшим по делу становится банк. С вашего согласия, мы планируем проехать в экспертное учреждение. Получим экспертизу и направимся в суд», — сказал прокурор в ходе беседы.

Маркелова стала жертвой мошенников. Аферисты звонили ей через мессенджер и представлялись то следователями, то сотрудниками «Госуслуг». В результате женщина взяла кредит и перевела свыше 700 тысяч рублей на счет злоумышленников.

Чтобы выплатить долг, женщина стала работать уборщицей. Прокурор сказал Маркеловой, что больше не нужно платить по кредиту, его признают недействительным.

«Я не думала, что это так сразу быстро произойдет, и что именно сегодня. Думала, может, завтра или в понедельник, но чтобы сейчас. Еще передача даже не закончилась, а мне уже звонят из прокуратуры», — поделилась удивленная пенсионерка.

Следует отметить, что Путин, в свою очередь, в ходе «Итогов 2024 года» призвал граждан класть трубку, если по телефону поступают сомнительные предложения. По словам президента, среди его знакомых нет тех, кто бы мог пострадать от действий аферистов. Он предложил поступать, как они, когда им поступают звонки от злоумышленников. Стоит его знакомым услышать, как суть разговора переходит в странное русло, то они сразу сбрасывают звонок.

Президент отметил, что только с территории Украины, где мошенническая деятельность «возведена в ранг государственной политики», со счетов граждан РФ выманивали более 250 миллиардов рублей. Путин добавил, что необходимо дисциплинировать эту ситуацию и обратить на нее серьезное внимание.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К 19 числу их набралось много от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ответил на вопрос, сберег ли он Россию.