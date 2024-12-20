Суд арестовал подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 18 0

Он останется под арестом до 17 февраля.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Подозреваемый в совершении теракта, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал -лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, арестован до 17 февраля. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Решение принял в четверг Басманный районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия. Заседание прошло в закрытом режиме. Подозреваемый Ахмад Курбанов был доставлен в суд под усиленным конвоем. Ему был предоставлен переводчик.

Убийство Игоря Кириллова

В результате взрыва, произошедшего утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве, погибли Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом дома, где жил генерал-лейтенант.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан. По информации ФСБ, он действовал по заданию украинских кураторов. Те обещали ему за убийство Кириллова 100 тысяч долларов и возможность уехать в одну из стран Евросоюза для проживания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецслужбы России и Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства начальника РХБЗ.

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