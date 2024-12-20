Пустили неизвестный газ: как украинские «людоловы» выкуривают людей из машин

Военкомы продолжают насильно отправлять на убой мирных граждан в рамках мобилизации.

Под Киевом украинские военкомы попытались в буквальном смысле выкурить мужчину, который закрылся в своей машине. Соответствующее видео распространили Telegram-каналы.

На кадрах видно, как группа людей в военной форме окружила легковушку. Сначала пытались просто открыть двери, а когда не получилось — закачали в салон неизвестный газ. После этого вещество еще и загорелось.

Дальнейшая судьба человека в машине неизвестна. Однако проверку пообещало провести даже Министерство обороны Украины.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В мае 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Согласно этому закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК. А недавно подписал закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025-го.

Ранее 5-tv.ru рассказала о расширении полномочий сотрудников ТЦК на Украине, которые теперь могут забирать мужчин призывного возраста без участия полиции.