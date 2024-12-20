Сказка на ночь: почему полезно читать детям книги

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Психолог Чмуж: чтение для детей развивает у них эмпатию и внимание

Польза чтения детям

Фото: www.globallookpress.com/Frank Röder/CHROMORANGE

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Это не просто совместное времяпрепровождение, но и «прокачка» многих навыков.

 Чтение книг ребенку помогает подготовить его к школе. Об этом рассказала изданию KP.RU психолог Александра Чмуж.

По словам эксперта, чтение способно взрастить в малыше эмпатию. У детей она слабо развита из-за минимального жизненного опыта, а чтение позволяет им отождествлять себя с персонажами, например, сказочными. Это способствует развитию понимания о том, как устроен он сам, окружающие его люди и мир вокруг.

Характеристики героев или пересказ прочитанного поможет «прокачать» навык осознанного восприятия информации и подготовить дошколят к поступлению в учебное заведение, уверена Чмуж.

Если в процессе чтения давать ребенку пояснения непонятных ему слов и моментов, то можно внушительно расширить словарный запас вашего чада. А еще психолог считает, что эмоциональное и интонационное произнесение написанного развивает внимание, воображение и слуховую память. Ведь ребенок незаметно для себя начинает прикладывать усилия, слушая сказку.

Взаимодействие с родителем приносит малышу чувство безопасности, снижает тревогу и эмоциональное напряжение. К тому же чтение удовлетворят потребность ребенка во внимании, взаимодействии и близости с родными.

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