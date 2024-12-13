Полезно для воображения: как долго нужно поддерживать веру детей в Деда Мороза

По мнению психолога, с этим вопросом стоит быть максимально аккуратным.

Для детей дошкольного возраста особенно важна вера в Деда Мороза. Родителям не стоит ее разрушать в столь раннем возрасте. Об этом aif.ru рассказала психолог Дарья Дугенцова.

«Родителям нужно обсуждать, готовиться, писать письма и отправлять их или, например, оставлять в холодильнике, а потом раскладывать подарки под елкой», — заявила специалист.

Психолог отметила, что поддержание веры в Деда Мороза у детей способствует развитию воображения. Это особенно важно как раз в дошкольном возрасте.

В младших классах дети обычно начинают интересоваться у родителей, действительно ли Дед Мороз реален. Ответ, по мнению Дугенцовой, должен быть максимально аккуратным: нужно объяснить детям, что это персонаж, но создан он мамой и папой.

По словам психолога, конкретных возрастных рамок нет — стоит индивидуально ориентироваться на каждого ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в каких парках пройдут мероприятия с участием Деда Мороза.