«Жесткие денежно-кредитные условия»: Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Эльвира Набиуллина рассказала, стоит ли ожидать повышения в следующем году.

Совет директоров Центробанка на сегодняшнем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента. И это решение стало неожиданным для многих аналитиков. Их прогноз был менее оптимистичный, ожидали скачок, как минимум, на два пункта.

Как объяснили в регуляторе действительно рассматривали сразу три сценария. Оставить на прежних значениях, повысить до 22 или до 23 процентов. Однако, по словам Эльвиры Набиуллиной, решили взять паузу до следующего заседания. Пока с текущей ставкой все же удалось немного притормозить темп инфляции.

Но чтобы почувствовать ощутимые результаты еще понадобится немало времени, а вполне вероятно — и новые жесткие меры.

«Это дополнительное ужесточение связано в том числе с реакцией банков на регуляторные меры Банка России. Как следствие, темпы роста кредитования в ноябре резко снизились. И нам требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям. Поэтому мы взяли паузу в повышении ключевой ставки и на следующем заседании мы оценим целесообразность ее дальнейшего повышения. Подчеркну, что из-за значительного отклонения инфляции от цели для ее устойчивого возвращения к четырем процентам нам все равно потребуется длительный период жестких денежно-кредитных условий», — заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила, что в феврале, когда состоится следующее заседание совета директоров, ставку все же поднимут. Но сделают это с учетом объемов выданных кредитов гражданам и бизнесу.

«Чем выше кредитная ставка Центробанка, тем труднее брать кредиты, потому что любой бизнес ориентирован на заемных деньгах. Большинству производителей сейчас, конечно, выгоднее не развивать свое производство, а положить деньги на вклад или в кредит передать эти деньги. Но это будет краткосрочное решение, то есть в долгосрочном плане это откликнется. Их производство и конкурентное преимущество будет потеряно», — заявил экономист Александр Быстров.

Чтобы предпринимателям не приходилось идти на такие крайние меры, в стране действуют программы льготного кредитования. А вот физическим лицам эксперты рекомендуют, по возможности, воздержаться от крупных покупок, если на них придется оформлять заем.

Кроме того, тем, у кого накопились сбережения, советуют держать деньги на банковских вкладах и не ввязываться в рискованные финансовые авантюры, например, приобретение акций на бирже, не имея специального образования.