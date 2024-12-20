Умер актер и дублер Михаила Боярского Александр Пестов

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

Артист ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Актер и дублер Боярского Александр Пестов умер в возрасте 78 лет

Фото: Фото из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Каскадер и штатный дублер Михаила Боярского Александр Пестов ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».

По данным портала, актер скончался 18 декабря.

Александр Пестов родился в 1946 году. В 1970–1996 годы артист работал на «Ленфильме», а также был членом Союза кинематографистов России. Сначала он работал в кино каскадером, а позже стал постановщиком трюков.

На его счету участие в качестве дублера в более чем 160 проектах, среди которых «Фонтан», «Скорость», «Особенности национальной охоты» и многие другие. На протяжении многих лет артист был штатным дублером актера Михаила Боярского.

Пестов стал постановщиком трюков в таких кинокартинах как «Замок», «Выйти замуж за капитана», «…22 июня, ровно в 4 часа…», «Голубой карбункул», «Водитель автобуса» и многих других.

Помимо актерской деятельности, он также был профессиональным гонщиком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкий режиссер Вольфганг Беккер умер после продолжительной болезни, ему было 70 лет.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
Опасный круговорот чувств: любовный гороскоп для Стрельцов на 2025 год

Последние новости

20:49
Признали вину: машиниста и его помощника арестовали после аварии под Мурманском
20:37
«ATACMS или HIMARS»: появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по Рыльску
20:32
Умер актер и дублер Михаила Боярского Александр Пестов
20:17
В Москве заработали елочные базары: ассортимент и цены
20:01
Порадовал заранее: Пресняков удивил Подольскую новогодним подарком
19:44
Идем гулять: какой будет погода в новогоднюю ночь в Петербурге

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
«Сильно боялась его»: Карина Кросс о знакомстве с Киркоровым
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год