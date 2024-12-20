Умер актер и дублер Михаила Боярского Александр Пестов

Каскадер и штатный дублер Михаила Боярского Александр Пестов ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».

По данным портала, актер скончался 18 декабря.

Александр Пестов родился в 1946 году. В 1970–1996 годы артист работал на «Ленфильме», а также был членом Союза кинематографистов России. Сначала он работал в кино каскадером, а позже стал постановщиком трюков.

На его счету участие в качестве дублера в более чем 160 проектах, среди которых «Фонтан», «Скорость», «Особенности национальной охоты» и многие другие. На протяжении многих лет артист был штатным дублером актера Михаила Боярского.

Пестов стал постановщиком трюков в таких кинокартинах как «Замок», «Выйти замуж за капитана», «…22 июня, ровно в 4 часа…», «Голубой карбункул», «Водитель автобуса» и многих других.

Помимо актерской деятельности, он также был профессиональным гонщиком.

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