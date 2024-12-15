Режиссер фильма «Гуд бай, Ленин!» Вольфганг Беккер скончался на 71-м году жизни

О смерти автора популярной трагикомедии сообщила его семья.

Немецкий режиссер Вольфганг Беккер умер после продолжительной болезни, ему было 70 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на семью Беккера.

Беккер родился в 1954 году. В 1979 он закончил Немецкую академию кино и телевидения в Берлине. Его первая картина «Бабочка» вышла на экраны в 1988 году и была удостоена студенческого «Оскара».

За свою карьеру режиссер получил более 40 наград, а также был номинирован на премию BAFTA.

Мировую известность ему принес фильм «Гуд бай, Ленин!». Трагикомедия вышла на экраны в 2003 году, была показана в 60 странах мира и тепло встречена зрителями.

Картина рассказывает о семье из Восточной Германии. В 1990 году мать главного героя, убежденная коммунистка, выходит из комы, пропустив объединение страны. Сын старается убедить ее, что ничего не произошло, стараясь уберечь ее хрупкое здоровье.

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