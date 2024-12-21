Телеведущая дала второй шанс своему браку.

После затянувшихся проблем с алкоголем муж Леры Кудрявцевой, 37-летний хоккеист Игорь Макаров, вернется в спорт. Об этом телеведущая рассказала в своем Telegram-канале.

«Мой — за «Авангард», — написала она.

В январе пара переживала трудности в отношениях, брак длиною в десять лет едва не распался. Все дело в алкогольной зависимости Игоря: он настолько пристрастился к спиртному, что рисковал потерять семью. Тогда телеведущая дала ему шанс и отправила в «санаторий».

Отношения наладились. Игорь успешно борется с алкоголизмом, вернулся в спорт. В чемпионате КХЛ 3×3 он выступит за хоккейный клуб «Авангард».

Без работы мужчина пробыл три года. В этот период семью обеспечивала Лера Кудрявцева. Она старалась с пониманием относиться к ситуации, в которой оказался муж, но однажды, вернувшись домой, обнаружила квартиру затопленной. Это настолько разозлило женщину, что она объявила об алкоголизме Игоря на федеральном канале и выгнала его из дома.

Это привело в себя хоккеиста. Он сразу дал согласие на то, чтобы уехать в клинику. Два месяца он пробыл там, а затем вернулся к жене — просить прощения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лера Кудрявцева никогда не отказывает в фото поклонникам.