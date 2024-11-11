«Не стыдно, не стесняюсь»: Кудрявцева прокомментировала новое фото с подписчицей

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 38 0

Лера Кудрявцева прокомментировала фото с подписчицей

«Не стыдно, не стесняюсь»: Кудрявцева прокомментировала новое фото с подписчицей

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая считает, что скрывать возраст не стоит, тем более посторонних он волновать не должен.

Телеведущая, певица и актриса Лера Кудрявцева сфотографировалась со своей подписчицей, чем вызвала волну хейта в свою сторону. Поклонники блондинки не оценили ее «натуральный» внешний вид без фильтров и яркого макияжа. Звезда решила не медлить и ответила на замечания пользователей достаточно резко.

«Горжусь тем, что не отказываю в фото, даже когда выгляжу как обезьяна. Все люди, все женщины. А уж когда спишь по четыре часа в сутки — можно и хуже выглядеть. На работе делают макияж и приводят в божеский вид. Не стыдно, не стесняюсь, не бегу от возраста. И вам советую. Мне 53. ******** (Отстаньте. — Прим. ред.)», — написала Кудрявцева в Telegram-канале.

 

53-летняя Кудрявцева спокойно относится к осуждению и критике со стороны. Она может показать себя без подготовки и спокойно поговорить о разнице в возрасте с новым мужем Игорем Макаровым. Если захочет. Мужчина младше телеведущей на 16 лет, но это не мешает им строить семью и вместе воспитывать ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева вспомнила о последней встрече с Коробковым-Землянским.

 
-1° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:59
«Не стыдно, не стесняюсь»: Кудрявцева прокомментировала новое фото с подписчицей
1:37
Фиксируются изменения: что происходит с ценами на новостройки в России
1:15
Пропал и нашелся: журналисты в Казахстане заявили об исчезновении убившего жену экс-министра Казахстана
0:53
Американские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Трампа
0:31
Цель — жилые районы: экс-глава МИД Австрии прокомментировала попытку ВСУ атаковать дронами Москву
0:09
«Никакой чернухи»: предприниматель Джабраилов рассказал о дружбе с P. Diddy

Сейчас читают

«Могучее русское сердце»: Юта почтила память умершего Коробкова-Землянского
Пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет
Звезды поздравили сотрудников МВД с их профессиональным праздником
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп