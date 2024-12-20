Это такой стиль: продюсер Витаса прокомментировал его выступление в Китае

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 30 0

Продюсер Витаса прокомментировал его выступление в Китае

Фото, видео: Новодережкин Антон/ТАСС;www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам Сергея Пудовкина, чтобы понять происходящее на видео, необходимо посетить сам концерт.

Продюсер певца Витаса Сергей Пудовкин прокомментировал 5-tv.ru поведение своего подопечного на концерте в Китае. По его словам, нам надо только позавидовать успеху музыканта и просто побывать на концерте, чтобы понять истинную причину такого поведения.

«Тут надо быть на концерте Витаса, потому что в достаточной степени — это странная атмосфера. Это всегда, на мой взгляд, оригинальное существование, такое пространственное, вокальное существование на сцене. С элементами театрализации и харизматичного, личного формата артиста», — пояснил продюсер.

Он связал желание фанатов выяснить, что же было с Витасом, с нынешней модой на своеобразные теории заговора вокруг артистов. А к представленному музыканту такое относиться не может, потому что он сам по себе необычный, и такое поведение связано скорее с форматом шоу или, на худой конец, с усталостью в конце года.

Также он уточнил, что в Китае с наркотиками все очень строго, и выйти на сцену в состоянии опьянения — однозначно смертная казнь. Российским коллегам Виталия Владасовича (настоящее имя артиста) стоит перестать завидовать артисту, который на протяжении уже двух десятков лет держит свои позиции и является желанным гостем в стране Восходящего солнца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на концерте Витаса в Китае случился скандал.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
Опасный круговорот чувств: любовный гороскоп для Стрельцов на 2025 год

Последние новости

23:55
«Технологический подвиг»: в Саратовской области запустили завод по переработке отходов
23:36
Захарова назвала депортацию украинцев из Финляндии фантастической подлостью
23:14
Это такой стиль: продюсер Витаса прокомментировал его выступление в Китае
22:46
Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге
22:45
Подросток получил удар ножом в торговом центре в Тольятти
22:33
«Тщательно выбирает, с кем быть в кадре»: Киркоров лишил Ивлееву роли в кино

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
«Сильно боялась его»: Карина Кросс о знакомстве с Киркоровым
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год