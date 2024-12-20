Это такой стиль: продюсер Витаса прокомментировал его выступление в Китае

По словам Сергея Пудовкина, чтобы понять происходящее на видео, необходимо посетить сам концерт.

Продюсер певца Витаса Сергей Пудовкин прокомментировал 5-tv.ru поведение своего подопечного на концерте в Китае. По его словам, нам надо только позавидовать успеху музыканта и просто побывать на концерте, чтобы понять истинную причину такого поведения.

«Тут надо быть на концерте Витаса, потому что в достаточной степени — это странная атмосфера. Это всегда, на мой взгляд, оригинальное существование, такое пространственное, вокальное существование на сцене. С элементами театрализации и харизматичного, личного формата артиста», — пояснил продюсер.

Он связал желание фанатов выяснить, что же было с Витасом, с нынешней модой на своеобразные теории заговора вокруг артистов. А к представленному музыканту такое относиться не может, потому что он сам по себе необычный, и такое поведение связано скорее с форматом шоу или, на худой конец, с усталостью в конце года.

Также он уточнил, что в Китае с наркотиками все очень строго, и выйти на сцену в состоянии опьянения — однозначно смертная казнь. Российским коллегам Виталия Владасовича (настоящее имя артиста) стоит перестать завидовать артисту, который на протяжении уже двух десятков лет держит свои позиции и является желанным гостем в стране Восходящего солнца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на концерте Витаса в Китае случился скандал.