Улыбнитесь, вас снимают: в школьном туалете Питера нашли спрятанную камеру

В туалете петербургской школы нашли камеру
Фото: 5-tv.ru
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Ее вместе с аккумулятором и ретранслятором нашли в мусорном пакете.
В школе № 182 Красногвардейского района Петербурга нашли скрытую камеру в женском туалете. Информацию об этом сообщает ГУ МВД России в Telegram-канале.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Камеру обнаружила одна из учениц. Устройство было замотано в мусорный мешок вместе с аккумулятором и ретранслятором для передачи видео.
Нарушение личного пространства в уборных, к большому сожалению, достаточно частая практика. Так, в октябре этого года школы в Самаре и Липецке оснастили видеокамерами, а в некоторых сняли двери с кабинок туалета.
Как оправдались в департаменте образования Самары, это повсеместная мера — если камеры есть в коридорах и классах, почему их не должно быть и там? Правонарушения же происходят везде.
В итоге камеры демонтировали, а двери вернули на место. Видимо, больше не заботятся о благополучии школьников.
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