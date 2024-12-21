«Исчезнут послезавтра»: Маск предрек конец Европы и Германии

Предприниматель продолжает делиться своими гениальными пророчествами в соцсети Х.

Илон Маск сделал очередное экстравагантное заявление. На этот раз миллиардер заявил, что Германия и Европа находятся под угрозой исчезновения. Об этом Маск написал в своей социальной сети Х. Для решения этой насущной проблемы он также предложил относительно реальные способы.

«Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Они находятся под угрозой исчезновения», — считает бизнесмен.

Такой пост он опубликовал в ответ на критику одной из партий Германии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которой предприниматель открыто симпатизирует.

Маск убежден: исключительно партия «АдГ» способна избавить Германию от кризисов, что подтвердила и представительница этой силы — кандидатура на пост канцлера Алисы Вайдель в роли сопредседателя партии.

В поисках нестандартных решений для спасения Европы Маск даже предложил стать донором спермы. Сам он является многодетным отцом, воспитывая 12 детей от трех разных женщин — яркий пример его личной вовлеченности в демографические вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маск обвинил агентство Reuters в необоснованной критике.