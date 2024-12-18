«Позор, пропаганда»: Маск обвинил агентство Reuters в необоснованной критике

Маск обвинил агентство Reuters в проплаченной пропаганде
Фото: www.globallookpress.com/Yolanda Ruiz
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Администрация Джо Байдена заплатила за критику бизнесмена более 300 миллионов долларов.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск публично осудил международное агентство новостей Reuters. По словам основателя компании SpaceX, агентство публиковало проплаченную пропаганду. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Это многое объясняет. Позор вам, Reuters. Проплаченная пропаганда!» - написал он.
Также Маск призвал своих читателей освободиться от "машины пропаганды, генерирующей уныние". У владельца соцсети X более 207 миллионов подписчиков.
Ранее бывший сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов Америки и исполнительный директор ресурса Foundation for freedom online Майк Бенц опубликовал расследование действий нынешней администрации президента Джо Байдена. По его данным, агентство Reuters получило свыше 300 миллионов долларов за публикацию материалов, к которых критикуются Маск, а также его компании Tesla и SpaceX.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск предупредил американцев о грядущем кризисе в стране. Бизнесмен считает, что Америка может стать банкротом, если не пересмотрит бюджетную политику.
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