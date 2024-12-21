Поиски пропавшего на Камчатке Ан-2 возобновятся 22 декабря

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 15 0

Пока воздушное судно ищут на вездеходах.

Поиски пропавшего на Камчатке Ан-2 возобновятся 22 декабря

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Поиски пропавшего на Камчатке Ан-2 возобновятся только 22 декабря. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в социальных сетях. В данный момент невозможно продолжать поиски из-за сложных погодных условий.

Министр провел телефонный разговор с командиром судна, расположенном в Козыревске. По итогам беседы выяснилось, что погода не располагает к проведению результативных поисков с воздуха.

Но несмотря на сложности, вездеходы продолжают продвигаться к месту предполагаемой аварийной посадки.
Ан-2 пропал с радаров 19 декабря. Самолет совершал коммерческую перевозку груза, на борту находилось трое человек и 800 килограмм груза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Камчатке продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-2. Спасатели начали использовать спецтехнику. Они начнут использовать вертолеты, когда позволит погода. С собой у сотрудников МЧС специальное оборудование для работы в горной местности и снегоходы. Основная задача — это определить маршрут, как можно добраться до места, где вероятно находится воздушное судно.

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