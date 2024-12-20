Определить маршрут: на Камчатке продолжаются поиски пропавшего самолета АН-2
На Камчатке продолжаются поиски пропавшего самолета АН-2
Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Сорокин; 5-tv.ru
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Спасатели начали использовать спецтехнику. Они начнут использовать вертолеты, когда позволит погода.
На Камчатке продолжаются поиски пропавшего самолета АН-2. Спасатели прибыли в поселок, ближайший к предполагаемому месту падения.
С собой у сотрудников МЧС специальное оборудование для работы в горной местности и снегоходы. Основная задача — определить маршрут, как можно добраться до места, где вероятно находится воздушное судно.
Как только позволит погода, к операции привлекут вертолеты. Напомню, АН-2, который производил коммерческую перевозку грузов, пропал с радаров накануне. На борту находилось три человека.
Ранее 5-tv.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что воздушное судно перевозило порядка 800 килограммов груза. Известно, что самолет принадлежит ООО «Фаеравиа».
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