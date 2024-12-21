Новогоднее шоу «Волшебник из Великого Устюга» покажут в ДК им. Горбунова

Совершить путешествие в Великий Устюг можно, не покидая Москвы. В столице готовят грандиозное мультимедийное шоу про главного волшебника страны, которое буквально погружает зрителей в сказочное пространство. И все это благодаря революционному совмещению классического театра, цирковых номеров и современных технологий. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев заглянул за кулисы.

Сцена Дворца культуры (ДК) им. С. П. Горбунова больше напоминает мастерскую зимнего волшебства: рабочие создают искусственный снег, инженеры за пультом настраивают спецэффекты. Для детского мультимедийного шоу почти все готово.

Создатели постановки переосмыслили и само понятие сцены. Теперь это не только плоская поверхность, на которой выступают артисты, но еще и расположенная под углом 45 градусов цифровая панель. Действие новогоднего шоу проходит сразу в двух измерениях: реальном мире и виртуальной вселенной.

Над сказочными ландшафтами возвышается огромная снежная горка. С нее скатываются маленькие помощники Деда Мороза.

«Мы все очень ответственно собираем подарки, упаковываем и отправляем их на сортировку, но, конечно, бывают случаи, когда кто-то заигрывается», — сказал артист-акробат Иннокентий Тараканов.

В Великом Устюге новогодний переполох. Помощники торопились, складывали подарки в мешок волшебника, но все перепутали. А утром под елкой дети раскрыли коробки и не поверили своим глазам.

«Моя героиня Катя — девочка очень бойкая. Но мишка — это не тот подарок, который она просила у Деда Мороза», — сказала актриса Екатерина Виноградова.

Пока родители спят, школьники отправляются к бородатому волшебнику за разъяснениями. Путешествие на Север таит немало опасностей — дети встретят и голодных волков, и хищных сов. Чтобы добраться до Деда Мороза, понадобится помощь зрителей из зала.

«Очень часто и со взрослыми так же бывает. Мы вроде хотим и мечтаем об одном, а желаем абсолютно другого. И кто как не Дедушка Мороз знает наши истинные желания и может их воплотить», — сказал художественный руководитель Даниил Вайгер.

Новогодняя сказка «Волшебник из Великого Устюга» в ДК Горбунова — это детское интерактивное представление. Здесь на одной сцене совместили театр, цирк и высокие технологии.

«Создается иллюзия, что человек действительно либо парит в высоте где-то, либо карабкается по скалам, или его там засасывает ураган», — отметил креативный продюсер Андрей Фурманчук.

Антигравитационное зимнее шоу заставляет поднять головы вверх не только детей, но и родителей. Сложные акробатические трюки и выступления воздушных гимнастов завораживают.

«В спектакле работают цирковые артисты, это накладывает определенную специфику на световое оформление, так как они выполняют полетные номера без страховки», — отметил художник по свету Антон Гордиенко.

Зрителей, которые придут на спектакль, ждет неожиданная развязка. Финал новогоднего приключения удивит и заставит каждого задуматься об истинных желаниях и их последствиях.