МЧС: от мазута предстоит очистить 54 километра берега Черного моря на Кубани

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Для выполнения работ привлечено более шести тысяч человек и свыше 300 единиц техники.

МЧС РФ заявило о загрязнении мазутом 54 км берега Черного моря на Кубани

Фото: Известия/Иван Ковалёв

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От мазута предстоит очистить еще 54 километра береговой линии в Краснодарском крае после ЧП с нефтяными танкерами. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Сотрудники ведомства продолжают вести работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

«Всего необходимо освободить от загрязнений 54 километров. Из них в Анапе — 44 километра, в Темрюкском районе — десять километров. Волонтеры спасли 256 птиц», — отмечается в публикации.

Для выполнения работ привлечено более шести тысяч человек и свыше 300 единиц техники, заключили в ведомстве.

Крушение танкеров в Керченском проливе

ЧП в Керченском проливе произошла 15 декабря. Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» случилось из-за сильных штормовых волн — оба судна буквально переломило пополам. На борту первого судна было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные были спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мазут с затонувших в Керченском проливе танкеров добрался до пляжей Анапы.

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