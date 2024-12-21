Действовала по указке: в Москве женщина подожгла пиротехнику в торговом центре

Сейчас с ней разбираются правоохранители.

Женщина подожгла петарду в торговом центре на территории района Отрадное в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе главка столичного МВД. Происшествие случилось 21 декабря в торговом центре «Форт» около двух часов дня.

Посетителям удалось задержать женщину и передать ее прибывшим на место правоохранительным органам. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленницу доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

По предварительным данным, задержанная действовала по указанию неизвестных. Кроме того, она и вовсе перевела им 120 тысяч рублей.

Вслед за этим инцидентом, по предварительны данным, произошел взрыв пиротехники в подмосковном Королеве. Согласно распространяющейся информации в Telegram-каналах, мужчина сделал это в МФЦ, расположенном в здании торгового центра «Гелиос». О пострадавших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили ограничить продажу петард и салютов через Интернет. Соответствующие поправки уже внесли в Госдуму. Если поправки будут приняты, то фейерверки и петарды можно будет приобрести только в специализированных магазинах.