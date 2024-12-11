В России предложили запретить онлайн-продажу петард

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В Госдуму внесли поправки об ограничении продаж петард через Интернет

Фото, видео: 5-tv.ru

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Поправки уже внесли в Госдуму.

В России предложили ограничить продажу петард и салютов через Интернет. Как выяснили «Известия», соответствующие поправки уже внесли в Госдуму.

Авторы документа отметили, что сейчас купить пиротехнику онлайн может любой желающий, в том числе дети. Нередко такая вседозволенность заканчивается тяжелыми травмами, особенно в новогодние праздники. Если поправки будут приняты, то фейерверки и петарды можно будет приобрести только в специализированных магазинах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор принял решение в срочном порядке приостановить продажу популярных у детей электронных ароматизаторов для носа в интернет-магазинах.

Школьники используют их в качестве замены электронных сигарет. На них нет никакой возрастной маркировки, а у некоторых продавцов нет сопроводительных документов и деклараций о безопасности товара. Впоследствии данный товар перенесут в список запрещенной для продажи продукции. Сделать это намерены в течение дня после объявления о намерениях.

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