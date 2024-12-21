Вновь два победителя: Сергей Кириенко назвал молодежные столицы РФ в 2025 году

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 22 0

Омск и Пермь признали молодежными столицами РФ 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

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Разрыв голосов между городами был минимальным.

Омск и Пермь признаны «Молодежными столицами России» в 2025 году. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил на церемонии вручения премии «Время молодых» в Национальном центре «Россия».

«Поэтому у экспертного жюри, оргкомитета опять не осталось выбора, и в 2025 году в России снова будут две молодежные столицы — Омск и Пермь», — сообщил Кириенко.

Сергей Кириенко, комментируя результаты голосования, особо подчеркнул, что конкуренция была настолько напряженной, что лидеры в обоих турах практически шли «в ногу» друг с другом. Разрыв в 500 голосов стал символом того, как активно и заинтересованно молодые люди отнеслись к выбору города, который в 2025 году станет молодежной столицей страны. В общей сложности, 818 тысяч граждан приняли участие в этом историческом событии, что говорит о высоком уровне гражданской активности среди юной части населения.

Омск, славящийся своей историей и культурным наследием, и Пермь, известная своим стремительным развитием и инновациями, получили возможность стать центрами притяжения для молодежных инициатив и креативных проектов. Обе столицы смогут не только продемонстрировать свои достижения, но и создать платформы для новых идей и возможностей.

Выбор молодежных столиц, безусловно, важен не только для самих городов, но и для всей страны. Он отражает стремление к тому, чтобы молодежь имела возможность влиять на свою жизнь и жизнь общества, формируя будущее России. Это вдохновляет молодых людей активно участвовать в общественной деятельности, предлагать свои идеи и реализовывать амбициозные проекты, которые сделают их города еще более динамичными и привлекательными.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кириенко вручил награды победителям Всероссийского форума студентов «Твой ход».

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