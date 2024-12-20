Кириенко вручил награды победителям Всероссийского форума студентов «Твой ход»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 28 0

Пятьдесят конкурсантов, участников значимых проектов, получили денежные призы по миллиону рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве завершилась церемония награждения победителей Всероссийского студенческого форума «Твой Ход — 2024». 50 конкурсантов, молодых людей, вовлеченных в создание востребованных проектов, развитие образовательных организаций и реализацию своего интеллектуального потенциала, получили денежные призы — по миллиону рублей.

Победителей поздравил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ. Он подчеркнул, что премии действительно важны для их будущего, но они не должны стать единственным мерилом успеха.

«Я понимаю, что вы ждете объявления очередных 50 победителей, 50 новых миллионеров, которые выйдут сюда за своим честно заслуженным миллионом. Но не это главное. Самое главное, что участием в конкурсе „Твой ход“ вы доказали и себе, и всем окружающим, что в своей жизни способны быть не просто наблюдателями», — сказал Кириенко.

Как отметил представитель администрации президента, каждому человеку жизнь однажды бросает вызов. И только взяв на себя ответственность, приняв решение, он добьется успеха. Сложность заключается в выборе — плыть по течению или самому стать генератором движения. Одни предпочитают роль наблюдателя, критика и советчика. Другие рискуют, преодолевая страх ошибиться.

«Но если ты готов даже ошибаясь и падая, потом подниматься и идти вперед, — тогда ты переходишь в совершенно другую категорию людей, которые своими действиями, идеями и мечтами реально меняют мир», — добавил Кириенко.

Всероссийский студенческий форум «Твой Ход — 2024» проходит с 15 по 20 декабря в Национальном центре «Россия». Мероприятие собрало 2,5 тысячи участников из 400 университетов страны. Его цель — вовлечение студентов в позитивную созидательную повестку, укрепление их духовно-нравственных ценностей и помощь в реализации их потенциала. Проект входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Организаторами форума выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Росмолодежь, Российский Союз Молодежи, Президентская платформа «Россия — страна возможностей» и Всероссийский студенческий проект «Твой Ход».

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