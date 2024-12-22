В Казани ликвидировали остатки БПЛА после атаки на город

В результате массированной атаки ВСУ никто не погиб и не пострадал.

Власти Казани сообщили о полной ликвидации остатков БПЛА. Последний уничтожили в районе ЖК «Лазурные небеса». Об этом сообщает пресс-служба администрации Свердловского района.

«Хлопок в районе ЖК „Лазурные небеса“ — это результат ликвидации остатков БПЛА», — цитирует Telegram-канал ведомства.

За прошедшие сутки на Казань обрушилась массированная атака дронов ВСУ. В результате которой, пострадал жилой комплекс и несколько многоквартирных домов мирных жителей. Как сообщает глава Татарстана Рустам Минниханов, в этот раз атаке подверглись именно объекты гражданской инфраструктуры.

Атака производилась западными БПЛА. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала коллективный Запад отреагировать на данные действия Украины. Их молчание политик назвала лицемерным.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Сообщается, что молодую семью удалось спасти работнику МЧС. В данный момент они в поисках своего героя. Информации о погибших или тяжело раненых нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожарный во время атаки БПЛА в Казани закрыл собой женщину и ребенка.