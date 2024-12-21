Пожарный во время атаки БПЛА в Казани закрыл собой женщину и ребенка

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

Семья ищет самоотверженного сотрудника МЧС, чтобы поблагодарить за спасение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудник МЧС во время атаки украинских беспилотников на Казань закрыл собой женщину с четырехмесячным ребенком. Об этом 5-tv.ru рассказал ее супруг Гаяз Искандаров.

По его словам, инцидент произошел, когда они с женой и ребенком выбежали на улицу во время эвакуации и потеряли друг друга в толпе других жильцов дома.

«Она искала меня, стоит с ребенком, а тут уже беспилотник летит. Он уже должен был врезаться в ЖК. Пожарный берет ребенка и жену и, получается, своим телом накрыл», — рассказал казанец.

Дочери Гаяза всего четыре месяца. Сейчас молодая семья ищет самоотверженного сотрудника МЧС, чтобы поблагодарить за спасение.

Искандаров также рассказал, что атака украинских дронов началась утром, когда они еще спали. Сирена воздушной тревоги включилась около восьми часов.

«Я до конца не понял, что произошло, посмотрел в окно и увидел, что полностью ЖК оцепили», — рассказал мужчина.

Атака украинских БПЛА на Казань

Столица Татарстана подверглась атаке украинских беспилотников утром в субботу, 21 декабря. В ходе нее пострадали несколько жилых домов.

«Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей утром прямо в их дома», — отметил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

В результате ударов беспилотников произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Наиболее сильное возгорание зафиксировано в жилом комплексе «Лазурные небеса». Начавшийся в здании пожар был оперативно локализован.

В Казани развернут оперативный штаб, организованы пункты временного размещения и питания для жителей. К ликвидации последствий атаки привлечены все необходимые силы и средства. О погибших и раненых не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД возмутились молчанием Запада после атаки БПЛА на Казань.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака

Последние новости

19:55
«Словно высасывает жизненную силу»: что такое сонный паралич
19:37
Пожарный во время атаки БПЛА в Казани закрыл собой женщину и ребенка
19:26
Вновь два победителя: Сергей Кириенко назвал молодежные столицы РФ в 2025 году
19:23
В шесть раз менее калорийный: рецепт домашнего майонеза для новогодних салатов
19:04
Тайна рейса: как 10 лет назад бесследно исчез пассажирский самолет во время полета
18:47
Взрыв произошел в отделении «Сбера» в Петербурге

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Репутация или деньги: что делать, если вас шантажируют интимными фото
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год