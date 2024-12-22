В Керчи частично ликвидировали пятна мазута

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 19 0

Всего удалось очистить около 34 километров береговой линии.

В Керчи частично ликвидировали пятна мазута

Фото: Известия/Иван Ковалёв

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пятна мазута, которые появились на побережье Керчи в результате крушения двух нефтяных танкеров в Черном море, удалось частично ликвидировать. Всего очищено свыше 34 километров береговой линии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.
От небольших пятен удалось избавиться полностью. На участке береговой линии, где они были обнаружены, собрали более 700 килограммов продуктов нефтяного происхождения.

«С начала работ собрано 12 тысяч тонн загрязненного песка и грунта», — говорится в публикации.

Работы по очистке остальных территорий продолжаются. Режим ЧС продолжает действовать. Крушение танкеров произошло 15 декабря. Причиной стала погода, в результате сильного шторма оба судна получили значительные повреждения. По факту крушения возбудили уголовное дело. В регионе продолжается мониторинг экологической обстановки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим ЧС муниципального характера введен в Керчи после крушения танкеров. Мазут с затонувших суден дошел до мыса Змеиный и крепости Ени-Кале.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака

Последние новости

4:48
Индикатор настроения России: как прошли «Итоги года с Владимиром Путиным»
4:28
«Ее закопают»: Михаил Боярский нашел минус в старшей внучке
4:05
В Керчи частично ликвидировали пятна мазута
3:49
«Вам еще и посочувствуют»: как отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
3:12
Не хочет наступить на те же грабли: Бородина встревожилась из-за отношений с любимым
2:51
Сила мысли поможет: правда и мистика о зимнем солнцестоянии 22 декабря

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
Поймать змею за хвост: каким знакам несказанно повезет в 2025 году
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год